في ذكرى رحيلها السابعة.. تعرف على جنسية والدة وردة الجزائرية وعدد أبنائها
الجمعة 17/مايو/2019 - 01:49 ص
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تحل، اليوم الجمعة، الذكرى السابعة على رحيل المطربة وردة الجزائرية، والتي كانت أحد أعلام الغناء الطربي في العالم العربي.
ولدت وردة فتوكي، في الثاني والعشرين من يوليو ١٩٣٩، في الحي اللاتيني في العاصمة الفرنسية باريس، لأب جزائري من ولاية سوق أهراس بالجزائر، بينما كانت والدتها لبنانية، وتوعد أصولها لعائلة يموت البيروتية.
ولم تؤكد وردة عدد زيجاتها من قيل، لكنها زيجتيها الأشهر كانت من دبلوماسي جزائري، أنجبت منه ابنيها "رياض ووداد"، والموسيقار المصري بليغ حمدي، لكنها أنتهت بالطلاق بعد ٦ سنوات، وقد صرحت "وردة" في حوار سابق لها، أن ابنها رياض لم يحب بليغ حمدي لأنه اعتبره خاطف لأمه من أبيه، أما ابنتها وداد فكانت تعشقه .
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