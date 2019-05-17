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صاحب فيديو "ياعم أنا مسيحي" يعلق على ردود أفعال المسلمين

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:33 ص
صاحب فيديو ياعم أنا مسيحي يعلق على ردود أفعال المسلمين
المرشدي
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نعيم يوسف
 
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قال محمد المرشدي صاحب فيديو "ياعم أنا مسيحي"، إنه كان يريد تسجيل الفيديو العام الماضي، حيث يمر على الأشخاص الذين يوزعون وجبات إفطار على المواطنين وقت الإفطار في شهر رمضان ويقول لهم إنه مسيحي ويرصد رد فعلهم.


وأوضح "المرشدي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، إلى أنه لم يتمكن من فعل ذلك العام الماضي، وعرض الفكرة على صديقه عبد الرحمن هذا العام، فوافق على الفور وقاموا بتنفيذها.


وأشار إلى أنهم ذهبوا للعديد من الأماكن لكي يروا الروح التي ظهرت في الفيديو، موضحا أنهم رصدوا أيضا ردود فعل الأطفال، وكانوا يقولون "وإيه يعني إنك مسيحي"، مشددا على أنهم لم يرصدوا تعليقًا سلبيًا واحدًا أثناء هذه التجربة.

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