استعدادات مكثفة بالمحافظات لتنفيذ توجيهات "السيسي".. طلاء واجهات المنازل في قبضة المحليات وإجراءات رادعة للمخالفين

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تستعد محافظات الجمهورية، لإطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لطلاء واجهات المنازل، بألوان موحدة، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.



- التنسيق مع جامعة جنوب الوادى بقنا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع جامعة جنوب الوادى للبدء في طلاء واجهات المباني فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

كما وجه رؤساء المدن بعدم توصيل المرافق للمنشآت حتي يتم طلاء واجهات المباني.



- حصر العقارات القديمة في سوهاج

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعا تحضيريا لوضع خطة عمل المحافظة والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي والخاصة بتشطيب وطلاء واجهات المنازل بالمحافظات في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.



ووجه المحافظ بتشكيل فرق عمل لحصر العقارات القديمة التى تم توصيل المرافق لها ولم يتم طلاء واجهاتها حتى الآن بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سوهاج كنموذج استرشادي أولا، على أن يتم الانتهاء من أعمال الحصر خلال أسبوعين، تمهيدا لوضع الاجراءات التنفيذية لطلاء واجهات تلك العقارات، على ان يتم التنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى لاختيار الألوان المناسبة، مشيرا الى انه لن يتم توصيل المرافق لأى عقارات غير مكتملة ولم يقم أصحابها بطلاء الواجهات.



وأثناء الاجتماع، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لحى شرق وحى غرب ومركز سوهاج برفع كفاءة الحدائق العامة بنطاق المدينة وتطويرها بالشكل اللائق، وإضافة انشطة بها كمتنفس للاهالى، وكلف السكرتير العام المساعد، ومدير التنسيق الحضارى بالديوان بمعاينة الحدائق العامة بالمدينة على الطبيعة وتحديد آليات التطوير.



- تحمل 50% من تكلفة الطلاب في الوادي الجديد

بينما كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد رؤساء المراكز، بحصر كافة العقارات الخاصة والعامة داخل العاصمة والمدن الرئيسية بالمحافظة، وذلك لبدء تنفيذ طلاء واجهات العقارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإضفاء مظهر حضاري للمدن.



ووجه الزملوط بقيام مديرية الاسكان بطلاء العقارات من جميع الاتجاهات بالتنسيق مع ادارة التنسيق الحضارى، وذلك خلال 30 يوم من تاريخه، على ان تتولى الوحدات المحلية انذار مالكى العقارات والقاطنين بها لسرعة انهاء الأعمال في الموعد المحدد.



وأشار الزملوط إلي قيام المحافظة بتحمل 50% من تكلفة طلاء المبانى والعمارات الحكومية على ان يقوم قاطنيها بسداد النسبة المتبقية خلال 6 اشهر اعتبارا من الاول من يونيو القادم، مشدداََ على قيام الوحدات المحلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن سداد الأقساط لضمان تحصيل مستحقات الدولة.



- انطلاق المبادرة في أسيوط بقرية مجريس

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن تفعيل المبادرات والمشاركات المجتمعية لتوحيد طلاء واجهات المنازل فى جميع قرى ومراكز المحافظة، تفعيلا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لاعادة جمال القرى المصرية والتنسيق الحضاري للمباني والعقارات ومنع جميع اشكال التلوث البصري فى المنشات والمباني وخاصة واجهات المنازل على الطوب الاحمر.



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تفعيل تلك القرارات بالتنسيق مع لجان متخصصة بجميع مراكز وأحياء المحافظة وبالاستعانة بالمتخصصين والقيادات الطبيعية بتلك المناطق، لافتًا إلى أن قانون البناء الموحد ينص أيضًا على مسؤولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذي يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء في حالة عدم وجود المالك بالتنسق مع الحي أو المركز لتشطيب واجهات المنازل وتحت اشراف رؤساء الإدارات الهندسية.



وأشاد المحافظ بالتجربة الرائدة بقرية مجريس بمركز صدفا " مجريس قريتنا بايدينا نطورها " فى توحيد طلاء المنازل بالقرية وتذيين وتجميل حوائط المنشات الحكومية والتعليمية بالقرية وتشجير الشوارع والميادين ومداخل القرية وتركيب اماكن انتظار لكبار السن والطلاب بمداخل القرية فضلا عن رفع جميع اكوام القمامة والمخلفات من الشوارع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية لاهالى القرية وشبابها من طلاب جامعات وخريجيين تحت اشراف رئيس المركز حسين كشك ونواب ومساعدى رئس المركز ورئيس القرية تمهيدا لنشر التجربة وتعميمها بجميع قرى ومراكز المحافظة.



- حصر المباني في بني سويف

وعقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إجتماعا موسعا بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولى قطاعات الزراعة والري والأملاك، حماية الأراضي بالزراعة والإصلاح الزراعي، ورؤساء المجالس القروية، وعدد من مديري الإدارات بديوان عام المحافظة.



وناقش المحافظ عددًا من الموضوعات أبرزها: ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية باللون الموحد، حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعمل كشوف حصر للمباني والعمارات السكنية التي واجهاتها بالطوب الأحمر، وتصنيفها لإتخاذ الإجرءات اللازمة حيال ذلك،وكذا التنسيق مع أصحاب العقارات بالنسبة للمباني القديمة وغير مكتملة الدهانات لسرعة استكمال دهان الواجهات، مع تكليف رؤساء المدن بإعداد تقرير أسبوعي بما تم في هذا الملف متضمنًا: اسم المنطقة وعدد العمارات التي تم الانتهاء منها والجاري العمل بها.



- بورسعيد تقطع المرافق

ولقد أعلنت محافظة بورسعيد، أنه سيتم قطع جميع المرافق عن العمارات التي لم تقم بطلاء واجهاتها، وقد منحت محافظة بورسعيد مهلة حتي نهاية مارس القادم، لتوفيق الأوضاع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المباني.



وشدد محافظ بورسعيد علي البدء فورًا في تنفيذ تكليفات المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمتابعة الفورية من الأحياء لتنفيذ هذا القرار وعودة المظهر الحضاري للمحافظة.



- تشطيب الواجهات الخارجية للمباني بالإسماعيلية

فيما قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر القرار رقم 212 لسنة 2019 بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مظهر البيئة المبنية، وذلك من خلال العمل على تشطيب الوجهات الخارجية للمبانى المقامة والجارى تنفيذها، أو التى سيتم إقامتها، واتخاذ اللازم نحو قيام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنطاق المحافظة، بوضع اشتراطات ومعايير محددة لتوحيد واجهات المبانى، حفاظًا على الصورة البصرية للمنطقة ككل، وتم اختيار اللون البيج الفاتح، وطلاء النوافذ بلون يتناسب مع اللون البيج، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى والصورة البصرية والجمالية للمحافظة.



وكان قد أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي والخاص بتشطيب وطلاء واجهات المنازل في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.



وقال اللواء محمود شعراوي، إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مباني كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

