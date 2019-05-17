عاجل.. أول رد من عضو الأهلي بعد انفعاله عقب هدف مروان محسن

نشر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عبر حسابه على موقع "تويتر" صور له خلال حضوره لمباراة الأهلي وإنبي، وتحديدًا لحظة إنفعاله بعد الهدف الثاني للفريق الأحمر والذي سجله مروان محسن بالدقيقة 94 من زمن اللقاء

وعلق "مرتجي" على الصور قائلًا : "أوليه أوليه أوليه حلق عالي يا نسر الاهلي +٩٠".

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون مقابل ورفع رصيده إلي 73 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز والزمالك ويمتلك كل منهما 66 نقطة، بينما توقف رصيد انبي عند 36 نقطة بالمركز العاشر.