فيتوريا يكرر إنجاز بنفيكا رفقة النصر

تمكن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر من قيادة العالمي للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة في التاريخ بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الباطن بهدفين مقابل هدف.

ونجح فيتوريا في تحقيق مجد شخصي جديد على غرار التجربة الناجحة التي قاد فيها بنفيكا البرتغالي وحقق معهم الدوري في مناسبتين خلال موسمي " 2015 – 2016 " و 2016 – 2017 ".

وخاض فيتوريا مع العالمي أربعة عشر مباراة بعد أن تعاقدت معه الإدارة خلفاً للمقال كارينيو في الجولة السابعة عشر ونجح في قيادة الفريق لحصد اللقب بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة جمع خلاهم 33 نقطة ولم يسخر سوى في مباراتين من التعاون وإتحاد جدة.

وقاد فيتوريا فريق نادي النصر وكان يحتل وقتها في شهر يناير الماضي المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق نادي الهلال قبل أن يعود في نهاية المطاف ويقود رفقاء عبد الرزاق حمد الله للحصول على اللقب الغائب منذ ثلاثة مواسم.