صور مباراة الأهلي وإنبي بكاميرا الفجر الرياضي
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:19 ص
محمد الصادق
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فاز الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.
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