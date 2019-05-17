الأرقام القياسية تطارد عبد الرازق حمد الله هداف الدوري السعودي

تمكن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله من قياده فريق نادي النصر إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف وقعهم المغربي في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب مدينة الملك فهد الدولي لحساب مباريات الجولة الأخيرة.

ونجح حمد الله في زيارة الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين ليتوج مجهوده بتدوين إسمه كهداف تاريخي لبطولة الدوري.

ونجح المغربي في أن يصبح الهداف التاريخ للبطولة وكسر رقم نجم إتحاد جده السابق حمزه إدريس الذي سجل ثلاثة وثلاثين هدفاً.

ولم يتوقف حمد الله عند هذا الحد بل أصبح أكثر لاعب يسجل في مباريات متتالية في بطولة الدوري بعد أن زار شباك المنافسين للمباراة ال13 على التوالي.