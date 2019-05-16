الذهب يسجل أكبر هبوط ليوم واحد في شهر مع تعافي الدولار والأسهم

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، أكبر هبوط ليوم واحد في شهر مع صعود الدولار وتحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية حتى مع استمرار المخاوف بشان النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1285.91 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السادس عشر من أبريل.





وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.9% لتبلغ عند التسوية 1286.20 دولار للأوقية.





وصعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بدعم من أرباح إيجابية للشركات وبيانات اقتصادية قوية أكدت متانة الاقتصاد المحلي. ومن ناحية أخرى صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين مقابل سلة من العملات.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 14.55 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ الرابع عشر من ديسمبر عند 14.48 دولار.





وانخفض البلاتين 1.5% إلى 832.75 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين عند 826.95 دولار في وقت سابق من الجلسة.





وتراجع البلاديوم 1.06% إلى 1330.25 دولار للأوقية موسعا خسائره إلى أكثر من 18% منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1620.53 دولار في مارس .