"الأرصاد" تتوقع موجة من التقلبات خلال الأسبوع المقبل
الخميس 16/مايو/2019 - 11:52 م
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدء موجة من “التقلبات الجوية” على معظم مناطق الملكة خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية التي تصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وزخات من البرد أحيانًا، وذلك على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة)، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق، إضافة إلى منطقة نجران.
كما من المتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.
في السياق، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا بأتربة مثارة وأمطار رعدية وتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة.
وأضافت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الخميس، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة.
وأصدر "أمن الطرق" تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض جاء فيه: "يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".
هيئة الأرصاد قالت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة، تتسم بهطول أمطار الرعدية قد تكون غزيرة، وتصحب بجريان السيول ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية التي تصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وزخات من البرد أحيانًا، وذلك على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة)، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق، إضافة إلى منطقة نجران.
كما من المتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.
في السياق، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا بأتربة مثارة وأمطار رعدية وتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة.
وأضافت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الخميس، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة.
وأصدر "أمن الطرق" تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض جاء فيه: "يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".
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