الدحيل يفوز على السد ويتوج بلقب كأس قطر

توج فريق الدحيل بلقب كأس قطر، بعد الفوز على السد بطل الدوري 4-1 في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد الوكرة.





وتقدم السد بواسطة نجمه أكرم عفيف في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد الدحيل برباعية سجلها علي عفيف (16) وإدملسون (58 و81) ويوسف العربي (63).





وشهدت المواجهة طرد 4 لاعبين، هم: المعز علي من الدحيل في الدقيقة 26، وكل من طارق سلمان (54) وحامد إسماعيل (90) وبغداد بونجاح (90) من السد.





وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان بالنهائي، وكانت المرة الأولى عام 2016 وحقق الدحيل (بمسماه القديم لخويا) الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين.









ويعد السد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 16 مرة مواسم 1975 و77 و82 و85 و86 و88 و91 و94 و2000 و2001 و2003 و2005 و2007 و2014 و2015 و2017، مقابل مرتين للدحيل 2016 و2018، والذي أضاف الخميس الثالثة.



