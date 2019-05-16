بعد التتويج باللقب.. حصاد النصر في الدوري السعودي هذا الموسم

توج فريق النصر رسميا بلقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه علي فريق الباطن في الجولة الختامية للمسابقة بهدفين مقابل هدف، التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض، وذلك علي الرغم من فوز الهلال على الشباب بنتيجة ٣/١.





وحقق فرق النصر خلال ٣٠ مباراة خاضها في دوري المحترفين السعودي، الفوز في ٢٢ مباراة وخسر في أربع مباريات كثاني أقل فريق بعد الهلال تعرضا للخسارة، بينما تعادل في أربع مباريات كأقل فريق في الدوري السعودي يحقق تعادلات ليحصد في النهاية ٧٠ نقطة من أصل ٩٠ نقطة في مجمل المباريات يخطف بها اللقب الأثمن والأغلى على صعيد البطولات المحلية للقارة الآسيوية.





ويعتبر العالمي أقوى خط هجوم بعدما أحرز 69 هدفا في بطولة الدوري، منها 34 هدف للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله جعلته على صدارة ترتيب الهدافين بفارق ١٢ بفارق هائل عن تاومبا مهاجم التعاون وعن جوميز مهاجم فريق الهلال، ما منحه رسميا لقب هداف الدوري السعودي ف نسخته الحالية ٢٠١٩، ٢٠١٨.





كما يعتبر العالمي ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة، حيث دخل مرماه 27 هدف فقط بفارق هدف وحيد عن فريق الشباب صاحب أقوى خط دفاع فى البطولة والذي دخل مرماه 26هدف فقط .







