ملخص الحلقة الحادية عشر لأهم مسلسلات رمضان 2019

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة الحادية عشر لأهم المسلسلات درامية.

ولد الغلابة

شهدت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل ولد الغلابة بطولة احمد السقا تصاعدا كبيرا، حيث انهار ‘‘عيسى‘‘ أحمد السقا بعد حرقه لـ‘‘ضاحي‘‘ محمد ممدوح وقتل ‘‘فرح‘‘ مى عمر لـ‘‘عزت‘‘ هادي الجيار.

ودفعت هذه الأحداث ‘‘عبد القادر ‘‘سائق فرح والذي حضر المشاجرة بينهما وجريمة القتل أن يفكر في حماية ‘‘فرح‘‘ و‘‘عيسى‘‘ ليعترف على نفسه بأنه قتل ضاحي واخترع قصة أنه سمع ضربا واكتشف أن ضاحي قتل ‘‘ عزت‘‘ فاضطر للدفاع عن الرجل الذي يعمل معه وعن نفسه فقتل ضاحي.

ووافق عيسى وفرح على خطة وكلام عبد القادر لكن صفية شقيقة عيسى تذهب للنيابة وتتهم عيسي بقتل ضاحي بسبب خلافات في تجارة المخدرات .

كلبش 3

تتطور احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل كلبش 3،اليوم وذلك بعد أن اكتشف سليم الأنصارى، أن مجموعة من العاملين معه فى شركة الحراسات الجديدة، والتى يشاركه فيها أكرم صفوان، يعملون ضمن وحدة استخباراتية تحت قيادة اللواء جلال خطاب، والذى أخبره بأنه من زرع هذه المجموعة لحمايته وتأمينه.

ويكتشف "الأنصاري" أن صديقه حسام ضابط الحراسات ضمن هذه الوحدة التى تأسست عام 1979، وطالب اللواء جلال خطاب سليم الأنصارى بالتعامل مع جومانه، والتى أكد أنها تملك قصة كبيرة لكنها لا تعمل ضمن هذه المجموعة أو الوحدة السرية التابعة للأجهزة الأمنية.

بدل الحدوتة 3

بدأت، اليوم ، أولى حلقات الحكاية الثانية من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تظهر اليوم دنيا بشخصية "لهفة" والتي تمتد لمدة 10 أيام وهي مدة الحكاية، وذلك بعد إنتهاء الحكاية الأولى أمس والتي كانت تظهر فيها دنيا بشخصية "بيلا".

تسعي لهفة إلى الوصول إلى الشهرة والنجومية عن طريق السوشيال ميديا، وكما تملك لهفة 1500 متابع علي الانستجرام، وتهدف إلى زيادة متابعيها لتحقيق النجومية.

الزوجة 18

شهدت الحلقة الحادية عشر للزوجة 18 كثيرًا من التطورات حيث ذهب حمزة "حسن الرداد"، وقام بضمان زوجاته السابقات اللاتى قضين ليليتهن فى القسم، كما شهدت الحلقة أيضًا مفاجأة حيث كشف حمزة عن سرقة تصميماته لإحدى دور الأزياء الأخرى مما عرض شركته لمشكلة وخسائر كبرى.

مسلسل "الزوجة 18".. تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

حدوتة مرة

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "حدوتة مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق ، بأحداث مثيرة للغاية، حيث وجد المهندس "طارق"، مجدي كامل، "سحر"، فى حجرته وحجرة "دينا"، ابنته هاجر أحمد.

وحدثت مشاده كلامية بين "مروة سلطان"، غادة عبد الرازق، بعد اتهامها بإنها هى من قامت بعمل هذا "السحر"، ولكن استطاعت "مروة"، ان تثبت براءتها من خلال تنفيذ خطه مع "الخدامين"، والتى جعلت أحدهم الإعتراف إنها من قامت بعمل "سحر بالمحبة والنجاح"، بمساعدة ابنته"رنا"، وهو دور سلمي أبو الضيف، وهو الأمر الذى أغضبها لانها لم تقم بفعل ذلك، كما إنه قام "طارق"، بلأستياء من بناته وضرب "دينا".

وتركت "دينا"، البيت بعد أن قام "طارق"، بضربها"، وهى فى حالة بكاء هستيري، أدى إلي قيامها بعمل حادثه على الطريق وتم إصابة شاب، وأخذها إلي السجن، لتأتي "مروه"، زوجة والدتها، بعمل خطه لأنقاذها وبالفعل تنجح خطة"مروه"، ويتنازل الشخص وتخرج "دينا من السجن".