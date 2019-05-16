حقيقة مكافحة الكلاب الضالة في الأقصر بإخصائها

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تداولت عدد من المواقع الإخبارية، أنباء عن مكافحة مديرية الطب البيطري بالأقصر للكلاب الضالة عن طريق إخصاء الذكور، وتعقيم الاناث.



وأكد الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، في تصريح خاص لـ" الفجر"، عدم صحة تلك المعلومات، مشيرًا إلى صعوبة تنفيذ هذا الأمر في الوقت الحالي، وعدم تلقي قرارات من قبل الهيئات العليا المعنية بهذا الأمر، كقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمكافحة الكلاب بتلك الطريقة.



وأوضح "علي"، أن صعوبة هذه الطريقة تأتي لارتفاع التكلفة المادية من ناحية، لافتًا إلى احتياج هذا الأمر إلى تخدير الكلاب، واجراء عمليات جراحية لإخصائها، مؤكدًا أن هذه العملية نادرة جدًا حدوثها في الوطن العربي.



ومن جانب آخر، أشار إلى صعوبة التنفيذ، حيث أنها تحتاج إلى أشخاص مدربين تدريبات علية لهذه العملية، حتى يمكن اصطياد الكلاب من الشوارع، عن طريق الشباك أو الخطاطيف، وأن هذا الأمر غير متوفر في الوقت الحالي.



فيما أضاف، أن هناك عوائق أخرى خاصة بالأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات اخصاء الكلاب، تتمثل في عدم الحرفية والتقنية لإجراء مثل تلك العمليات.



