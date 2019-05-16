ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كول العالمي كورة HD يلا شوت UHDV الشوط الأول.. مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم 16 – 5 – 2019 بث مباشر.. الدوري السعودي

الخميس 16/مايو/2019 - 09:54 م
كول العالمي كورة HD يلا شوت UHDV الشوط الأول.. مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم 16 – 5 – 2019 بث مباشر.. الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر ، منافسة قوية علي لقب الدوري السعودي اليوم ، يدخل العالمي وهو علي حلم بالخروج بالثلاث نقاط لتتويج بلقب البطولة العام الحالي وفي المقابل بدخل الباطن ولا يوجد اي أمال له من الخروج من دائرة الهبوط العام الجاري..


 
مشاهدة مباراة النصر والباطن
البطولة ساخنة جداً هذا العام النصر يحاول الألحاق به فريق الهلال بفارق نقطة وحيدة ، ولهذا لا يوجد غير الفوز لفريق النصر ليؤكد صدارته والفوز بالبطولة والباطن سيحاول ان يؤدي لقاء امام العالمي فهو لا يخاف شئ يحتاج أن يلعب لقاء للتاريخ..

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن
تنقل مباراة النصر والباطن ، كما تعودنا لا يوجد غير شبكة وقنوات السعودية الرياضية الأولي ، الناقل الحصري للبطولة وتنقل علي قناة دوري بلس 1..

بطاقة مباراة النصر والباطن
البطولة في الدورى السعودي لعام 2019
مباراة النصر ضد الباطن
تبدأ في تمام الساعة : 21:30 مساءً في مصر
أما في تمام الساعة : 22:30 مساءً بتوقيت السعودية..

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
1
x
21:30
0
الشباب
النصر
1
x
21:30
0
الباطن
الفتح
0
x
21:30
1
الرائد
القادسية
0
x
21:30
0
الحزم
الأهلي
0
x
21:30
0
الإتفاق
التعاون
0
x
21:30
0
الفيصلي
الفيحاء
1
x
21:30
0
الوحدة
أحد
0
x
21:30
0
الاتحاد
الدوري المصري
الأهلي
0
x
22:00
0
إنبي