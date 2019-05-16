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شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان

الخميس 16/مايو/2019 - 09:52 م
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
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ولاء غنيم
 
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رصدت عدسة "الفجر"، عرض التنورة بقبة الغوري في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان. 

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسِعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

وهنأت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول شهر زمضان، كما هنأت الشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
شاهد.. عرض التنورة بقبة الغوري في ليالي رمضان
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