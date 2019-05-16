عماد النحاس في ضيافة أحمد فوزي
الخميس 16/مايو/2019 - 08:11 م
الفجر الرياضي
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يحل عماد النحاس المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب ضيفًا على الدكتور أحمد فوزي حارس الأهلي الأسبق ومقدم برنامج استاد الحدث في تمام الثانية عشرة من منتصف الليلة.
ويتحدث نجم مصر والأهلي
الأسبق والمدير الفني الحالي لذئاب الجبل في حلقة اليوم عن مشوار المقاولون العرب خلال
الموسم الحالي وتطلعاته وإستعداداته للموسم الجديد.
كما تدور الحلقة
عن استعدادات منتخب مصر والقائمة النهائية للفراعنة التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا القادمة
وتقييم نجوم الدوري الممتاز والمديرين الفنيين.
يذكر أن عماد النحاس
قد تألق هذا الموسم مع المقاولون العرب واستطاع أن يقود الفريق لعدة انتصارات متتالية
جعلته يهرب من شبح الهبوط ويحتل المركز الخامس.
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