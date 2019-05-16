ماوريسيو ساري يقترب من تدريب ميلان
الخميس 16/مايو/2019 - 08:06 م
منى العوضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن اقتراب ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي من الانتقال إلى الدوري الإيطالي لتدريب ميلان وذلك بدايةً من الموسم المقبل.
وقال موقع
"ميدياسيت" إن ماوريسيو ساري على وشك قيادة ميلان، وإن إيفان جازيدس الرئيس
التنفيذي للنادي الإيطالي متواجد في لندن لأخذ موافقته.
وأشار الموقع أن
الاتفاق النهائي قريباً جداً بين الطرفين، ونادي تشيلسي وساري سينفصلان بالتراضي بعد
نهائي الدوري الأوروبي مباشرةً.
وتشير تقارير صحفية
إلى أن رئيس نادي تشيلسي ينوي إقالة ساري حال الخسارة من أرسنال في نهائي اليوروباليج
لأن العلاقة بين المدرب والجماهير متوترة ويبدو أن البديل الأقرب هو فرانك لامبارد.
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