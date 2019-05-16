ريال مدريد يقترب من ضم بديل مارسيلو

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع ميندي من ليون في الصيف.





وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد انهى الاتفاق مع ميندي على التفاصيل كافة من اجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة ميندي سوف تكلف ريال مدريد حوالي 50 مليون يورو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.





وختمت الصحيفة تقريرها بأن قدوم ميندي سوف يتسبب في رحيل واحد من الثنائي مارسيلو وسيرجيو ريليون في الصيف.



