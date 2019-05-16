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محافظ كفر الشيخ يتابع موقف المشروعات المتعثرة (صور)

الخميس 16/مايو/2019 - 06:20 م
محافظ كفر الشيخ يتابع موقف المشروعات المتعثرة (صور)
أرشيفية
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الفجر
 
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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين بجلسته الخامسة، بخصوص موقف المشروعات المتعثرة طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم عمل حصر بنسب التنفيذ للمشروعات المتعثرة من الرصف والصرف الصحي والمشروعات التنموية والخدمية، وكلف محافظ كفر الشيخ بتعزيز التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والمعنية لسرعة الانتهاء من الاجراءات، وتيسير المعوقات، للانتهاء من جميع المشروعات المتعثرة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه سيتم إرسال قائمة بالمشروعات المتعثرة لوزارة التخطيط.

وأضاف انه يتم متابعة موضوع حصر الأصول الغير مستغلة، وتقنين أراضي وضع اليد علي أملاك الدولة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وعمل نموذج مميكن لحصر الأصول لمتابعة الملفات مكلفا الرقابة الإدارية بعمل معاينة علي الطبيعة لجميع المواقع، وتقديم تقرير بالتفاصيل لاتخاذ كافة الإجراءات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد حلمى، مدير المتابعة الميدانية، المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير التنسيق الحضاري، وعدد من القيادات التنفيذية.

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