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الصين: العقوبات الأحادية ستؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

الخميس 16/مايو/2019 - 06:18 م
الصين: العقوبات الأحادية ستؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
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قال كاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن مفهوم الأمن القومي لدى الولايات المتحدة يُساء استغلاله، ولايجب أن يستخدم كأداةً للحماية التجارية.

وأضاف كاو: "يتعين على الولايات المتحدة تجنب التأثير بشكل إضافي على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وأكد على أن الصين تعارض بشدة فرض دول أخرى عقوبات أحادية على كيانات صينية، وذلك ردًا على أحدث عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إنها "أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى ما يُطلق عليه قائمة الكيانات، في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة مسبقة من الحكومة".

وكان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، قد وقع أمس أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر استخدام الشركات الأمريكية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركات يُعتقد أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي.

ولم يحدد الأمر على دولة أو شركة معينة، لكن مسؤولين أمريكيين صنفوا هواوي في وقت سابق باعتبارها "تهديدًا" وضغطوا على حلفاء لمنع استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
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