كريستانو رونالدو يطلب ضم ثلاثي برشلونة

ينتظر أن يدخل نادي يوفنتوس فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة من أجل حسم عدد من الصفقات لتقوية صفوف الفريق والدخول بشراسة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ فترة طويلة.









وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة في فترة الصيف المقبل.









وكشفت الصحيفة عن أسماء الثلاثي البرشلوني وهم؛ إيفان راكيتيتش، والمدافع الفرنسي الصلب صامويل أومتيتي والحارس ياسبر سيليسين، الذي يطمح في الانتقال إلى ناد آخر لجلوسه على دكة الاحتياط.









وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل إيفان راكيتيتش عن صفوف البلوجرانا ويمكن أن ينتقل إلى الدوري الايطالي في ظل رغبة إنتر ميلان في التعاقد معه.



