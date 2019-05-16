القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقات السيارات بكفر الشيخ

تمكن ضباط المباحث الجنائية بكفر الشيخ، برئاسة اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين، تخصص في سرقة السيارات، وبحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.



وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد القبض على 7 متهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مستخدمين السيارة رقم 57239 ملاكي أسيوط ماركة نصر شاهين، وبحوزتهم مفتاحى إنجليزي و4 مفك وبنزه و3 مفتاح لقمة وحبل وعلبة شحم وكونتاك سيارة بالمفتاح الخاص بها.



وتمكن الرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، من القبض على المتهمين، وتبين أنهم"ب.ا" 56 عاما، ميكانيكي ومقيم أسيوط، مسجل شقي خطر تحت رقم 817ج سرقات عامة، وبحوزته طبنجة بريتا عيار 9مم و5 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع وهاتف و"م.م" 42 عاما، عاطل ومقيم بدائرة مركز بيلا، مسجل شقي خطر تحت رقم 533ب فرض سيطرة، و"ع.ع" 29عاما، سائق ومقيم قنا وبحوزته خنجر بقصد الدفاع، "ح.أ" 20 عاما.









عاطل ومقيم أسيوط، سبق اتهامه في قضيتي سرقة آخرهما القضية رقم 622 2018 جنح قسم أسيوط الجديدة " سرقة"، و" أ.ع" 21عاما، عاطل ومقيم، أسيوط، سبق اتهامه في قضيتين ما بين جرائم تموينية، سرقة آخرهما القضية رقم 21678 2018 جنح قسم المرج القاهرة "سرقة"، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع وهاتف، و"أ.ج" 33 عاما، عامل ومقيم بدائرة أسيوط، و"س.م" 33 عاما، ميكانيكي ومقيم، بدائرة مركز أسيوط.



وتبين تكوين المتهمين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مستخدمين السيارة رقم 57239 ملاكي أسيوط ماركة نصر شاهين، حيث يقوم المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بسرقة السيارات ويقوم السادس والسابع بالتصرف فيها بتقطيعها وبيعها، بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقات.



وأرشد المتهمون عن المسروقات لرجال المباحث الجنائية، حيث تم ضبط سيارة، وكذا أجزاء باقي السيارات كالآتي، عبارة عن 2 كابينه سيارة، و8 مساعدين، 16 إطار كاوتش سيارة، 4 دريكسيون، 3 فارغة موتور، 4 ترس فلام، 8 جنوط، 4 كارونا، 4 فتيس، 4 سلك فرامل، وتنكي وقود، عامود كرنك، كبوت، و2 باب سيارة، وإكصدام، هواية، ونصف قايم، وتعرف عليها مالكيها.



