"صحة دمياط" تنظم قافلة طبية شاملة بكفر يوسف في إطار مبادرة "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة بدمياط، القافلة الطبية الشاملة بكفر يوسف فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث قامت مديرية الصحة بدمياط بتنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة خلال يومى الأربعاء والخميس بكفر يوسف بمركز كفر البطيخ.



