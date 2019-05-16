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"صحة دمياط" تنظم قافلة طبية شاملة بكفر يوسف في إطار مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 16/مايو/2019 - 05:44 م
صحة دمياط تنظم قافلة طبية شاملة بكفر يوسف في إطار مبادرة حياة كريمة
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هند الشيال
 
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نظمت مديرية الصحة بدمياط، القافلة الطبية الشاملة بكفر يوسف فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث قامت مديرية الصحة بدمياط بتنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة خلال يومى الأربعاء والخميس بكفر يوسف بمركز كفر البطيخ.

وتم فحص عدد ٢٣٠٠ مواطن بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم تحويل عدد ١٠٨ حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لحالتين فضلا عن عقد امتحان لمحو الأمية وندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
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