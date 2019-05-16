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الأهلي يجهز جونيور أجايي ونيدفيد

الخميس 16/مايو/2019 - 05:15 م
الأهلي يجهز جونيور أجايي ونيدفيد
جونيور أجايي
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علي نبوي
 
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اكتفى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات تاهيل وعلاج طبيعي على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاهلي وانبي التي تقام مساء اليوم في الدوري.

 

وأدى جونيور أجايي فقرات علاجية ، بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب إصابته بشد عضلي خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

 

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن أجايي شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء ، وأن حالته مطمئنة.

 

وأدى كريم نيدفيد لاعب الأهلي جلسة علاج طبيعي اليوم الخميس ، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام انبي في الدوري.

 

وخاض نيدفيد فقرات تأهيل ضمن البرتامج الذي يؤديه بعد ان أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية.

 

 

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المزيد عن: كريم نيدفيد جونيور اجايي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي
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