ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن مسئولي ريال مدريد بدوا في المفاوضات مع المصري محمد صلاح من أجل القدوم لسانتياجو برنابيو في الصيف.





وتابع الموقع أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يضع محمد صلاح أولوية النادي بعدما اقترب البلانكوس من حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.





وشدد الموقع على أن زيدان يريد الثلاثي كريم بنزيما ومحمد صلاح وهازارد يقودون هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل.





يشار إلى أن الصحافة البريطانية تشدد على أن ليفربول لا يريد بيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن إذا رغب المصري في الرحيل فالريدز لن يرضى ببيعه بأقل من 150 مليون يورو.