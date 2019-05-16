اليوم.. الخدمة المدنية تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في القطاع الحكومي

بدأت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في القطاع الحكومي.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على على شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول.

مشيرة إلى أن المراجعة بهدف تشخيص الواقع وتحديد احت​ياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الادارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من ادارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام. ​