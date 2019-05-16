خناقة بين سان جيرمان ومانشستر يونايتد على ليفاندوفسكي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بخدمات البولندي روبرتو ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بايرن ميونيخ يحاول تجديد عقد ليفاندوفسكي الحالي
والذي ينتهي في يونيو 2022 في ظل اهتمام كلا من PSG ومانشستر يونايتد بضمه.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم ليفاندوفسكي لتعويض
رحيل الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي اقترب من الرحيل في الصيف المقبل.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر يونايتد مهتم بليفاندوفسكي في ظل معاناة
الفريق هجوميا ونية النادي التخلي عن كلا من أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو في الصيف
المقبل.
يذكر أن ليفاندوفسكي كان يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف الماضي إلى
ريال مدريد لكن الفريق البافاري رفض كل محاولاته.
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