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رسميا.. إنتر ميلان يحرم زيدان من سكرينيار

الخميس 16/مايو/2019 - 04:42 م
رسميا.. إنتر ميلان يحرم زيدان من سكرينيار
سكرينيار
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الفجر الرياضي
 
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أعلن فريق إنتر ميلان تجديد عقد السلوفاكي ميلان سكرينيار حتى عام 2023 ليحرم ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان من ضمه في الميركاتو الصيفي.


وأصدر إنتر ميلان بيانًا عبر موقعه الرسمي: "سويًا لأننا معا أقوى.. ميلان سكرينيار وإنتر لهما نفس الأهداف ولهذا السبب تم تمديد عقد المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو المقبل 2023".


وقطع إنتر ميلان الطريق على الأندية الكبرى التي كانت مهتمة بضم المدافع السلوفاكي وأبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومان سيتي.


وخاض سكرينيار 44 مباراة بقميص إنتر هذا الموسم في جميع المسابقات، وصنع هدفين.

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