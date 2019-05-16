رئيس برشلونة يكشف حقيقة إقالة فالفيردي

كشف جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، حقيقة الأنباء المنتشرة حول إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من تدريب البارسا وذلك بعد الخروج الأوروبي المذل أمام ليفربول.





وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فالفيردي تحدث في الأيام الماضية وقال أنه يحصل على ثقتي وثقة مجلس الإدارة ويملك عقد مع برشلونة ونحن سعداء بتواجده في الفريق لأنه المدرب الذي نريده".





وتابع حديثه: "التخطيط للموسم المقبل تحت العمل لبعض الوقت ونحن بالفعل تعاقدنا مع لاعبين وسوف نستمر في الحديث بعد نهائي كأس ملك إسبانيا، وحالياً وقت اللاعبين للتعافي ذهنياً من الخسارة".





وأضاف: "نحن عودنا من خسارة مؤلمة ويجب علينا استعادة الروحي والرغبة للمنافسة والتعافي من الخروج الأوروبي لكن ما سيحدث في نهائي الكأس لن يكون حاسما بالنسبة لمستقبل البارسا".



