برشلونة يحقق أمنية فالفيردي حول جريزمان

حقق نادي برشلونة الإسباني، أمنية إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني التي كان يتمناها منذ عامين بصفوف البارسا.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة اقترب من ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الذي كان يريده فالفيردي بصفوف البارسا منذ عامين.





وتابعت الصحيفة أن برشلونة حاول ضم جريزمان في 2017 لكن النادي فشل في ذلك ليضم الفرنسي عثمان ديمبلي وبعده فيليب كوتينيو وكان النادي قريب من الفرنسي في الصيف الماضي لكن الفرنسي تراجع عن الانتقال لصفوف البارسا لينضم الفريق الكتالوني مالكوم في الثواني الأخيرة من بوردو.





وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي سيكون سعيدا بتواجد جريزمان في صفوف البارسا بالموسم المقبل لتحقيق أمنيته منذ عامين.





وختمت الصحيفة تقريرها بأن ليونيل ميسي، قائد برشلونة سعيد أيضا بقدوم جريزمان لصفوف البارسا في الصيف المقبل.