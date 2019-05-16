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محافظ الإسماعيلية يواصل استقبال المواطنين والاستماع لمطالبهم

الخميس 16/مايو/2019 - 03:50 م
محافظ الإسماعيلية يواصل استقبال المواطنين والاستماع لمطالبهم
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هشام إسماعيل
 
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استقبل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عددا من المواطنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر ديوان عام المحافظة وذلك في إطار البرنامج اليومي لعمل المحافظ والذي اعتاده بشكل يومي منذ لحظة توليه منصب محافظ الإسماعيلية حرصا على تفعيل التواصل والتفاعل مع المواطنين وبذل أقصى الجهود لتحقيق وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أن خدمة المواطنين تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى وإنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع. 

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة المواطنين والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وتنوعت الطلبات التى تقدم بها المواطنين للمحافظ فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات وعلاج وطلبات توفير سكن للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب وأعطى المحافظ تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة حلها وإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن كما أتخذ المحافظ قرارات فورية بالاستجابة الى عدد كبير من مطالب المواطنين.

وأشار " عثمان " الى أنه يسعد بلقاء المواطنين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع الى مطالبهم وشكاواهم، مشيرا الى أن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى وأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
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