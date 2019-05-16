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صفقة مدوية لبرشلونة بأوامر فالفيردي

الخميس 16/مايو/2019 - 03:42 م
صفقة مدوية لبرشلونة بأوامر فالفيردي
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محمد أيمن
 
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حققت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أمنية من أمنيات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق والتي كان يريدها منذ عامين بالإقتراب من الحصول على توقيع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكتالونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن البلوجرانا إقتربوا أكثر من أي وقت مضى من الحصول على خدمات النجم الفرنسي جريزمان الذي كان يريده فالفيردي منذ موسمين.

وكان فالفيردي قد طلب من الإدارة الحصول على خدمات بطل العالم مع فرنسا 2018 قبل عامين لكن اللاعب خرج وأكد بقاءه موسم آخر بين جدران واندا ميتروبوليتانو.

وإتجهت إدارة برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نجم بوردو الفرنسي في الثواني الأخيرة من أنياب روما الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلا أن فالفيردي وميسي سعداء للغاية بالحصول على خدمات جريزمان الذي سيساعد الفريق من أجل التتويج بذات الأذنين.
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