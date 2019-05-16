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إيران تستبعد "أي إمكانية" للمفاوضات مع الولايات المتحدة

الخميس 16/مايو/2019 - 03:25 م
إيران تستبعد أي إمكانية للمفاوضات مع الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيراني
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ترجمة- دينا قدري
 
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استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أي إمكانية" لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تقلل التوترات المتزايدة في الخليج، وفقًا لما نقلته وكالة كيودو اليابانية.

وردًا على سؤال من الصحفيين خلال زيارته لطوكيو عما إذا كان مستعدًا لبدء مباحثات ثنائية مع واشنطن لنزع فتيل التوترات، أجاب ظريف: "لا، ليست هناك إمكانية لإجراء مفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن إيران سترغب ببدء محادثات قريبًا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة، وسأتخذ القرار الحاسم والنهائي، هذه عملية بسيطة جدًا".

وأضاف ترامب: "أنا متأكد أن إيران تريد بدء محادثات قريبًا".

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