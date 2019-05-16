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السيطرة على حريق بـ"عشش" السكة الحديد ببني سويف (صور)

الخميس 16/مايو/2019 - 02:09 م
السيطرة على حريق بـعشش السكة الحديد ببني سويف (صور)
الحريق
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احمد فتحى الدسوقي
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب، اليوم الخميس، بعشش وهياكل خشبية، تم بناؤها بالتعدي على حرم شريط السكة الحديد، بقرية النويرة، التابعة لمركز إهناسيا، غربي المحافظة.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية النويرة، التابعة لدائرة المركز، يفيد بنشوب حريق بعشش وهياكل خشبية، تم بناؤها على حرم شريط السكة الحديد بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على النيران، قبل إمتدادها لمنازل القرية وإحدي المدارس المتأخمة، وتبين العشش يتم إستخدامها كمخازن لتجار الخدرة، وأن الحريق نتيج تفاعل مخلفات بلاستيكية مع مواد قابلة للإشتعال، ولم ينتج عنه أى خسائر فى الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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