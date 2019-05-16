السيطرة على حريق بـ"عشش" السكة الحديد ببني سويف (صور)
الخميس 16/مايو/2019 - 02:09 م
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب، اليوم الخميس، بعشش وهياكل خشبية، تم بناؤها بالتعدي على حرم شريط السكة الحديد، بقرية النويرة، التابعة لمركز إهناسيا، غربي المحافظة.
وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية النويرة، التابعة لدائرة المركز، يفيد بنشوب حريق بعشش وهياكل خشبية، تم بناؤها على حرم شريط السكة الحديد بالقرية.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على النيران، قبل إمتدادها لمنازل القرية وإحدي المدارس المتأخمة، وتبين العشش يتم إستخدامها كمخازن لتجار الخدرة، وأن الحريق نتيج تفاعل مخلفات بلاستيكية مع مواد قابلة للإشتعال، ولم ينتج عنه أى خسائر فى الأرواح.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
Advertisements
- السيطرة على حريق بمقهي في بني سويف
- عاجل.. توقف حركة القطارات بسبب حريق بجوار محطة السكة الحديد ببني سويف (صور)
- حريق هائل بجوار شريط السكة الحديد ببني سويف
- نفوق 6800 كتكوت في حريق مزرعة دواجن بقرية النويرة ببني سويف (صور)
- السيطرة على حريق شب بـ3 عشش خشبية مشونه بالتبن دون إصابات بدمنهور
- السيطرة على حريق محدود داخل كنيسة ببني سويف
- السيطرة على حريق نشب بعشش للطيور داخل أحد منازل قليوب (صور)