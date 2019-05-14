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عقبة جديدة تمنح محمد صلاح من تحقيق حلم الانتقال لبرشلونة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:56 م
عقبة جديدة تمنح محمد صلاح من تحقيق حلم الانتقال لبرشلونة
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الفجر الرياضي
 
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أكدت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام عمالقة أوروبا بضم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، وجاء على رأس هذه الأندية فريق برشلونة الإسباني .

 

ويعد انضمام محمد صلاح لصفوف برشلونة، هو حلم أبن نجريج الذي يعد من أنصار الفريق الكاتالوني منذ الصغر.

 

ووفقا للتقارير الصحفية الإسبانية، فأن فرص صلاح في الانتقال إلى برشلونة تقلصت كثيرا، بعد اقتراب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانضمام للبارسا.

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن "جريزمان" سيرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد، في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع رغبة إدارة برشلونة في تسويق البرازيلي "كوتينيو" والذي سيرحل عن صفوف البارسا عقب نهاية الموسم حسب الصحيفة ذاتها (طالع التفاصيل).

 

يُذكر أن محمد صلاح نجح في التتويج للموسم الثاني على التوالي، كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد تسجيله 22 هدفا، مناصفة مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، ليصبح أول لاعب غير أوروبي يحقق هذا الإنجاز الغير مسبوق.

 

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