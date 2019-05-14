"مصاب بعدة طعنات".. تفريغ الكاميرات بواقعة العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:38 م
إيريني صفوت
Advertisements
Advertisements
أمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على مكان العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي، وسماع أقوال أصحاب المحلات التجارية بتلك المنطقة، والتوصل إلى هوية المجني عليه.
وكانت فتحت نيابة الدقي، التحقيق حول واقعة العثور على جثة عامل وهو رجل أربعيني، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاة أسفل كوبري الدقي فجرًا.
وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
Advertisements
المزيد عن: كوبري الدقي حوادث الفجر أخبار الحوادث
- فحص كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة سايس بالجيزة
- العثور على جثة سوداني الجنسية داخل شقته بالدقي
- التصريح بدفن جثة سوداني الجنسية عثر عليها داخل شقته بالدقي
- بكفالة ألف جنيه.. إخلاء سبيل السبكي في إقتحام صدي البلد
- بعد إخلاء سبيلهما.. السبكي وصحفي صدي البلد يغادران قسم الدقي
- "بعد اقتحام صدى البلد".. ترحيل "السبكي" للسجن المركزي لتنفيذ حكم بالحبس سنة
- مصاب بـ"طعنات".. العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي
- "مقتولا أسفل الكوبري"..النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة عامل بالدقي
- حارس كنيسة مارمرقس بشبرا يقتل قسيسا بسبب خلافات شخصية (صورة)
- "عمال خردة وكاميرات مراقبة".. مفاجآت جديدة حول مقتل عامل أسفل كوبري الدقي