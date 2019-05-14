إمساكية رمضان 2019 في مصر.. تعرف على موعد أذان المغرب 9 رمضان

ننشر لكم صورة لإمساكية شهر رمضان المبارك 1440 هجريا بها مواقيت الصلاة ومواقيت أذان الفجر والمغرب، وستعرفون من خلالها عدد ساعات الصيام عن كل يوم طوال شهر رمضان 2019.





وتستعرض "الفجر" إمساكية رمضان 2019 في مصر طبقًا لتوقيت مدينة القاهرة المحلي تقبل الله منكم كافة الأعمال وكل عام وأنتم بخير، كما ندعوا للجميع أن يبلغ الله لكم ولنا شهر رمضان الكريم، كما تعدددت الأقاويل عن التوقيت النهائي لشهر رمضان الكريم، حيث تباينت يوم 6 مايو، والآن نقدم لكم توقيت رمضان 2019 فلكيًا طبقًا لما صدر في مصر من معهد البحوث الفلكية.





نقوم بتقديم توقيت شهر رمضان الكريم 2019 لجميع المسلمين في مصر، الذي وافق يوم الإثنين 6 مايو 2019، وفلكيًا يأتي شهر رمضان الكريم لذلك العام بنحو الـ 30 يوم فقط، ليكون موعد عيد الفطر المبارك وأول أيامه يوافق 5 يونيو 2019.





والآن يأتي موعدنا مع نظرة على إمساكية رمضان 2019 في مصر سويًا حسب توقيت مدينة القاهرة المحلي، حيث أن تلك الأيام تشتد سخونة عمليات البحث من جانب التجار ورجال الأعمال عن هذة الامساكية ليتم طباعتها والقيام بتوزيعها على شعب مصر، كما نقدمها أيضًا هنا لجميع المسلمين في مصر امساكية شهر رمضان 2019 ليتم معرفة مواعيد أذان المغرب والفجر وعدد ساعات الصيام عن كل يوم.



