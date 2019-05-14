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مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل في الصيف

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:23 ص
مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل في الصيف
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الفجر الرياضي
 
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اقترب النيجيري جونيور أجايى صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية.

 

وتسبب التراجع الكبير فى مستوى اللاعب النيجيري الدولي فى ابقاء أجايى على دكة البدلاء فى الوقت الذى بدأت فيه الأنباء تتردد بقوة داخل النادي الأهلي بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويفضل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي رحيل أجايى لحساب الأنجولي جيرالدو الذى يراه الأنسب للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

 

وتلقى أجايي عروضا من الدوري التونسي خلال الأيام الماضية أبرزها عرض الترجي.

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