أرباح "طلعت مصطفي " تصعد لـ 361.2 مليون جنيه خلال 3 شهور
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:20 ص
نيفين سمير
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أعلنت لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي أسفرت نتائجعا عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 16.7 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 361.2 مليون جنيه منذ بداية ينايرحتى نهاية مارس، مقابل 309.35 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 2.24 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
وبشأن القوائم المستقلة، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حيث سجلت 31.53 مليون جنيه، مقابل 10.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.7 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 1.32 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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