مجلس الشيوخ الأمريكي يذكر بومبيو بتحذير بوتين
ذكّر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي
تشاك شومر، وزير الخارجية مايك بومبيو، ما يجب أن يتحدث عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين خلال زيارته إلى روسيا.
ونقلت مجلة "هيل" أن بومبيو يجب
أن يذكر بوتين بأن واشنطن لن تتسامح مع التدخل في انتخابات عام 2020، وفي حال التدخل
فإن روسيا ستحصل على رد قاس.
وكتب عضو مجلس الشيوخ في رسالته إلى بومبيو
:"من المهم للغاية، خلال لقائك مع فلاديمير بوتين أن تحذره من أن أي إجراءات يتخذها
للتدخل في انتخاباتنا ستلقى ردا فوريا وصارما".
وقال شومر إنه على الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب تغيير نهجه في مناقشة مسألة التدخل في الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي،
مضيفا "أرجو منك أن توضح لبوتين أننا لن نتحمل التدخل في الانتخابات الأمريكية".
كما استرشد بتصريحات مدير مكتب التحقيقات
الفيدرالي كريستوفر راي، الذي أكد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لهجوم جديد
على الانتخابات الأمريكية، وأن التدخل المزعوم في عام 2016 كان مجرد "بروفة"
قبل الهجوم في عام 2020.
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