30.9% إرتفاع في أرباح "بورتو جروب "خلال الربع الأول
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:12 ص
نيفين سمير
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أعلنت مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، عن القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي أسفرت نتائجها عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 30.9 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيانللبورصة اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 59.59 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 45.52 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 417.83 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 378.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعن القوائم المستقلة، فقد تراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول من 2019 حيث سجلت خسائر بقيمة 2.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.77 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2018.
وحققت عامر جروب أرباحاً بلغت 74.7 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 92.9 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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