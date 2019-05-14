إصابة ربة منزل بطلق ناري على يد زوجها في مشاجرة مع شقيقته بالخصوص 

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أصيبت ربه منزل بطلق نارى علي أثر قيام زوجها بالمشاجرة مع شقيقتة لرفضها أعطائه مبلغ مالي بدائرة قسم الخصوص تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص،حدوث مشاجره وإطلاق أعيره نارية ومصابه بشارع عبدالفتاح دائرة القسم.



على الفور إنتقل المقدم محمود عادل رئيس مباحث القسم وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "و. ح. ف " 25سنة، ربة منزل ومقيمة شارع محمد عبدالفتاح، دائرة القسم، و"ن.م. ر" 40 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان "شقيقة زوج الاولي " مصابه بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن وتم نقلها لمستشفي المطرية التعليمي.



وطرف ثان شقيق الأولى المدعو" ف. ح. ف" 21 عاطل ومقيم شارع الرشاح، دائرة القسم، و"ح.ت. ح " 34سنة، عاطل ومقيم 4 شارع بن عباس دائرة القسم.



وذلك حال زيارة الثالث لشقيقته الاولي بمنزلها وطلبه منها مبلغ مالي وحال رفضها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام علي اثرها الثالث بالاستعانة بالرابع الذي قام بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق عيار ناري أحدث إصابة الثانية.



جرى اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية،ومكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرف الثاني وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وتم بارشاد الرابع ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 11673 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





