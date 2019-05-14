"سناب شات" يضيف فلتر جديد.. تعرف على مزاياه

كشف تطبيق "سناب شات" عن فلتر جديد، يتيح لمستخدميه التعديل على الصور، بحيث يحول وجه الرجل إلى امرأة والعكس.





وشارك بعض المشاهير نتائج هذا الفلتر، حيث نشرت المغنية، مايلي سايروس، عبر صفحتها على موقع "تويتر" صورتها وقد تحول وجهها إلى شاب، ويمكن رؤية أن الفلتر أضاف إلى صورتها شوارب وحواجب ذكورية الأمر الذي غير مظهرها جذريًا.





كما أن "سناب شات" أضاف فلتر آخر يحول وجوه الأشخاص البالغين إلى أطفال.





ونشر بعض المستخدمين صورا لأبطال مسلسل "الأصدقاء" وقد تم تحول وجوهم إلى وجوه أطفال، كما تم نشر صور أيضًا لأبطال فيلم " أفينجرز".