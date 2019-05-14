أزمة جديدة في الدوري المصري
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:49 ص
الفجر الرياضي
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بدأ مسئولو النادى
الأهلى، في فتح خط جديد من المفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هانى أبوريدة لخوض الفريق
الأحمر مبارياته المتبقية ببطولة الدورى الممتاز قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا المقبلة
على الملاعب المصرية.
وترغب إدارة القلعة الحمراء فى إنهاء الموسم الحالى مبكراً خاصة أن الفريق يتبقى
له 4 مباريات فقط يمكن وضع مواعيد لها قبل موعد توقف المسابقة بسبب بطولة كأس الأمم
الأفريقية فى يونيو الشهر المقبل.
ويسعى الأهلى للحصول
على موافقة اتحاد الكرة وتسكين مبارياته المتبقية حتى موعد انتهاء الموسم الحالى من
أجل تجديد مكان ومدة معسكر الإعداد للموسم الجديد بعدما قامت الشركة الراعية بوضع عدة
خيارات خارجية لم يتم حسمها بسبب غموض موعد انتهاء الدورى.
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