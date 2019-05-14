رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض "رشوة" بخمسة دولارات
تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما رسالة
من رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ترفض فيها طلبا منها تضمن "رشوة".
وذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد"،
الأوسع انتشارا في البلاد، أن الطالبة التي عرفت فقط باسم "فيكتوريا" تبدي
اهتماما شخصيا بالغا بـ"التنين"، وطالبت الحكومة بتخصيص تمويل من أجل البحث
عن المخلوق الأسطوري.
وكتب شقيقها على موقع التواصل الاجتماعي
"ريديت"، أن فيكتوريا أرادت من الحكومة أن تدعمها حتى تتمكن من تدريب التنانين
في حال وجدتها.
ووجهت الطفلة طلبها هذا إلى رئيسة الوزراء
عبر رسالة، مرفقة بـ 5 دولارات نيوزيلندية.
وردت جاسيندا أرديرن على رسالة الطفلة فيكتوريا،
قالت فيها إنها تشكرها على اتصالها بالحكومة.
وتابعت أصغر رئيسة وزراء في العالم البالغة
من العمر (37 عاما) :"كنا مهتمين للغاية باقتراحك حول التنانين، لكن للأسف لا
نقوم بأي عمل يتعلق بالتنين".
ولذلك، قالت جاسيندا أرديرن، إنها ستعيد
"الرشوة المالية" إلى الطفلة.
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