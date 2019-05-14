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باكستان تجمد بناء خط أنابيب لنقل الغاز من إيران

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 08:20 ص
باكستان تجمد بناء خط أنابيب لنقل الغاز من إيران
باكستان وإيران
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وكالات
 
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أبلغت الحكومة الباكستانية إيران بعجزها عن الامتثال لاتفاق بناء خط أنابيب يهدف لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان والهند، بسبب العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت تقارير صحافية باكستانية.

 

ونقلت التقارير عن المدير العام لشركة "Inter State Gas" الباكستانية، موبين سولات قوله: "من المستحيل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز IP إيران-باكستان بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، ونقلنا ذلك إلى إيران كتابياً أخبراً"، وفق ما ذكرت قناة "الحرة" أمس الأحد.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي" الباكتسانية المؤيدة للحكومة، أرسل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس الأحد، رسائل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبلغهم فيها بأن "باكستان ملتزمة بتنفيذ المشروع، لكن فقط إذا رفعت العقوبات الدولية المفروضة على إيران".

 

وبدأت فكرة خط الأنابيب الإيراني الباكستاني في 1995 ووافقت الهند على الانضمام إلى المشروع في 1999.

والمشروع الذي بدأ بين باكستان وإيران في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2009، جُمد في 2013 بسبب العقوبات الدولية على إيران.

 

وأحيي المشروع مرة أخرى في 2017 بعد رفع الولايات المتحدة معظم العقوبات على إيران، بعد الاتفاق النووي في 2015.

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