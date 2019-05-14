مدغشقر.. بحر أحلام مع "فوافي" الفتى المدلل في أول مشاركة بالكان

أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أجريت في شهر أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات عن وقوع منتخب مدغشقر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندي.









ويواصل معكم " الفجر الرياضي " السلسلة الخاصة بالمنتخبات التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين وموعدنا اليوم مع منتخب مدغشقر









سنة التأسيس









تأسس منتخب مدغشقر في العام 1960 وكان يطلق عليه في السابق اسم مالاجاشي قبل أن يتم تغييره إلى المسمى الحالي ولم يسبق له أن شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية من قبل.









وتعد تلك المشاركة هي الأولى للمنتخب الذي يلقب " بالباريا " في بطولة كأس الأمم حيث أنه ومنذ تأسيسه يحاول في الوصول والمشاركة حتى وصل في العالم الجاري 2019.









طريقة تأهله لكأس الأمم الإفريقية 2019









تمكن منتخب مدغشقر من حجز تذكرة العبور إلى بطولة كأس الأمم باحتلاله المركز الثاني على لائحة المجموعة الأولى برصيد عشرة نقاط في المجموعة التي ضمت إلى جواره السنغال وغينيا الإستوائية والسودان.









ونجح رفقاء فوافي في تحقيق الفوز بثلاث مباريات وتعادلوا في واحدة وتكبدوا مرارة الخسارة في لقاءين مسجلين ثمانية أهداف واستقبلوا نفس العدد أيضاً.









ونجح منتخب مدغشقر الذي يشارك لأول مرة في تاريخه أن يقصي المنتخب العربي السوداني الذي توج باللقب في العام 1970 وإحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى.









نجوم المنتخب









يمتلك فرانك راجواناريسامبا المدير الفني المحلي لمنتخب مدغشقر بين صفوفه الكثير من اللاعبين المميزين الذين نجحوا في صناعة الفارق بالتصفيات بعد أن احتلوا المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي.









ويبرز اسم النجم باولن فوافي الذي ينشط في نادي مصر المقاصة وتعرفه الجماهير المصرية جيداً كواحد من أبرز نجوم المنتخب.









فهل يقدر المنتخب صاحب التصنيف الرابع والعشرين أفريقياً في صنع المفاجأة وخطف لقب الحصان الأسود في المشاركة الأولى له؟



