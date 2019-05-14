ليونيل ميسي ينقلب على جماهير برشلونة
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:46 ص
الفجر الرياضي
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انقلب ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني على جماهير فريقه بعدما تعرض بعض زملائه لصيحات استهجان خلال الفوز بهدفين نظيفين على خيتافي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.
وتعرض لاعبو برشلونة لأول مرة لصيحات استهجان من جماهير كامب نو خلال الفوز
بهدفين نظيفين على خيتافي وهتفت الجماهير ضد سيرجيو بوسكيتس وفيليب كوتينيو.
وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن ميسي غضب بشدة من الجماهير لأنه طلب
منها عدم الهتاف ضد زملائه لكنها واصلت صيحات الاستهجان وتناست ما فعله مع الفريق
رغم وداع دوري أبطال أوروبا.
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