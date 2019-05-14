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"التموين" تصدر قرارا جديدا بشأن عدادات المياه والكهرباء والغاز

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:28 ص
التموين تصدر قرارا جديدا بشأن عدادات المياه والكهرباء والغاز
وزارة التموين
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الفجر
 
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 109 والصادر بتاريخ 13 مايو 2019، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 64 لسنة 2019، بشأن عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على “ختم العدادات بخاتم مستدير قطره ثمانية ملليمترات به كلمة (كهرباء – مياه – غاز) دالة على عدادات كهربائية أو مياه أو غاز، على التوالي والرقم المسلسل للمفتش أو المختبر”.
"التموين" تصدر قرارا جديدا بشأن عدادات المياه والكهرباء والغاز
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