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موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:48 ص
موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة
بيراميدز
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محمد أيمن
 
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة والتي تجمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل مباراة اليوم بالإضافة إلى توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها.

 

ويحتل فريق نادي بيراميدز المركز الثالث على لائحة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 65 نقطة جمعها أبناء رامون دياز من 31 مباراة بالفوز في 18 والتعادل في 11 وخسر الفريق لقاءين فقط..

 

في المقابل يدخل نادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكياس جونياس اللقاء وهم في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 14 مباراة.

 

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر قد إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

 

وفيما يخص القنوات الناقلة لها ستكون أون سبورتس إتش دي صاحبة الحق الحصري والمباشر لمباريات الدوري المصري ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.

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